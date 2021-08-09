تجاوز فـ شكوى فـ حجب.. أزمة مجلة الزمالك من الإساءة وحتى العقاب

لازال الوسط الرياضي المصري يموج في حالة من التوهج والصراعات والتصريحات الحادة من أطراف وأدوات إعلامية منتمية للأهلي والزمالك.

سلفًا وقعت قناة الأهلي في خطأ فادح عقب تلقي الفريق تهنئة من الزمالك بالفوز ببطولة أفريقيا، حيث سخرت صفحة تابعة للقناة من هزيمة الزمالك في البطولة السابقة على يد الأهلي بهدف القاضية من أفشة.

وبناء على ذلك اتجه الزمالك لسحب التهنئة وتقديم شكوى في قناة الأهلي، قبل أن يتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويعاقب المخطئ.

تجاوزات مجلة الزمالك

عمدت مجلة الزمالك الرسمية التابعة للنادي، والتي يرأس مجلس إدارتها حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الناديـ إلى نشر عدد من العناوين والموضوعات المسيئة لاتحاد الكرة ومنافسهم الأهلي.

المجلة نشرت مانشيتًا عريضا بعنوان « الأهلي يدير الكرة المصرية » في اتهام ضمني لاتحاد الكرة وإهانة لمسؤوليه دون أي سند فعلي.

تجاوزات مجلة الزمالك

وتحت عنوان « الجبلاية لاترى لا تسمع لا تتكلم أمام تجاوزات عبد الحفيظ » كررت المجلة الخطأ بتقرير أقحمت نفسها فيه محل الخصم والحكم واتهمت مسؤولي الجبلاية بالضعف وعدم المساواة.

الإساءة الكبيرة كانت موجهة مباشرة لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حيث نشرت مجلة الزمالك كاريكاتير مسيء تضمن وصف مديرة الكرة في الأهلي بـ الفيروس، بينما كتبت اسمه « عبحفيظ » بهذه الطريقة بقصد السخرية والدونية.

دعوى قضائية

في أول رد فعل على ما جاء بمجلة الزمالك، قرر المحامي محمد رشوان، تقديم دعوى قضائية ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته ورئيس تحرير مجلة الزمالك.

وقال رشوان إنه مصدوم من المحتوى الإعلامي الذي يقدمه نادي الزمالك من خلال المجلة الرسمية الخاصة به، على الرغم من المحاولات الكبيرة والجهد المبذول من الدولة للتصدي للتعصب والفتن الرياضية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن مجلة الزمالك، استخدمت ألفاظ لا تليق بالشارع المصري، وارتكبت جريمة لن تمر مرور الكرام، مضيفًا «سأتقدم ببلاغ للنائب العام، وأطالب المجلس الأعلى للإعلام بسحب العدد فورًا من الشارع المصري».

اعتذار اضطراري

في البداية استبق نادي الزمالكك تفاقم الأزمة ببيان اعتذر من خلاله على ممارسات المجلة ومانشر بها، حيث نشر على صفحته الرسمية أن الأمر سيكون ضمن محضر اجتماع اليوم.

بيان الزمالك جاء فيه: يؤكد نادي الزمالك على التزامه الدائم وغير المشروط بقيم التسامح والروح الرياضية واحترام الغير، وأنه مهما بلغ التحفظ أو الرفض لسياسات أو أفعال بعض الأشخاص أو الهيئات فإنه يجب بقاء التعبير عن ذلك بالطرق التي تتفق وتلك المبادئ الثابتة، وتحفظ كرامة الجميع، حتى يبقى النادي هو من يعلن ويطبق مبادئه السامية.

وواصل بيان الزمالك قائلا : في هذا السياق يعرب النادي بغير مواربة وبكل وضوح الي رفضه التام لما تم نشره بمجلة النادي من محتوي أعتبر مسيئا للآخرين ويكرر التأكيد على احترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوي ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية، وعلى ذلك فقد صدرت تعليمات واضحة برفع هذا المحتوى من النسخة الالكترونية وكل المنصات الرسمية للنادي وإيقاف توزيع النسخ الورقية، كما سيتم مناقشة الامر وإضافته إلى جدول أعمال الاجتماع الدوري المقرر انعقاده اليوم للجنة المكلفة بإدارة النادي لتقرير ما يلزم.

وقف المجلة لمدة شهر

ولم تمر ساعات حتى اتخذت إدارة الزمالك اجراءاتها بـ 4 قرارات حاسمة شملها بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للنادي.

وتضمن البيان قبول استقالة مدير تحرير مجلة الزمالك وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية، وإيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر.

وتفصيليًا.. قررت لجنة إدارة نادي الزمالك قبول استقالة إبراهيم الديب مدير تحرير مجلة النادي، بعدما تقدم بها خلال الساعات القليلة الماضية، بعد بيان الإدارة ضد التجاوزات التي نشرتها المجلة ضد بعض الهيئات والأشخاص.

وقررت اللجنة ‬إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسؤوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة، وفي نفس الوقت قرر المجلس رفع النسخة الإلكترونيه لعدد المجلة المتضمن الوقائع المذكورة.

وقررت اللجنة إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف عمرو أدهم عضو اللجنة بالتعاون مع عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.