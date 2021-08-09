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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتلقى التهاني باختياره نائبا لرئيس اتحاد الجامعات الأفريقية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تلقى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهاني والتبريكات بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا.


وأكد المحرصاوي أن شغله الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو العمل بجد واجتهاد مع  إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية من أجل زيادة واتساع رقعة التعاون بين جامعات القارة السمراء وبعضها البعض، بما يعود بالنفع على مختلف الجامعات الإفريقية، وينعكس أثره الإيجابي على  المواطنين في قارة أفريقيا الحبيبة. 


وأوضح أن الجامعات هي قاطرات التنمية الحقيقية، التي سوف يعمل الاتحاد على ترسيخ ذلك خلال المرحلة المقبلة، جنبا إلى جنب مع جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو دعم كافة القارة الأفريقية. 
 

جامعة الأزهر اتحاد الجامعات الإفريقية الجامعات الإفريقية شمال إفريقيا جامعات القارة السمراء

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