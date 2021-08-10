ماذا فعلت التعليم لتفعيل النشاط الرياضي بالمدارس في عهد شوقي؟|تفاصيل

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أنه يتمنى أن يكون في المدارس مستوى النشاط الرياضي المقدم لطلاب المدارس والجامعات بجانب الدراسة.

وشدد رئيس الجمهورية - في مداخلة له مع الإعلامي يوسف الحسيني على التليفزيون المصري ، على أنه ينادي دائما بالاهتمام بـ التربية الرياضية في المدارس والجامعات ،مع التأكيد على ضرورة ان تكون مادة أساسية تحسب داخل المجموع في المستقبل .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز ما اتخذته وزارة التربية والتعليم من خطوات فعلية لتفعيل النشاط الرياضي لدى طلاب المدارس طوال عهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

النشاط الرياضي في المدارس

ادخال التربية الرياضية في نظام التعليم الجديد 2.0

أكد مصدر مسئول بـ وزارة التربية والتعليم ، أن التربية الرياضية أو فكرة النشاط الرياضي في نظام التعليم 2.0 الجديد، أصبحت متكاملة مع باقي المواد.

وقال المصدر ، "لقد أصبح اسم التربية الرياضية في نظام التعليم الجديد؛ التربية الرياضية والصحية، لأننا أضفنا لها مفاهيم صحية عن التغذية والقوام السليم والحركات السليمة" ، مع التأكيد على أن منهجها مثله مثل باقي مناهج النظام الجديد، يقوم على 4 محاور هي "من أكون؟ والعالم من حولي، وكيف يعمل العالم؟ والتواصل مع الآخرين".



وأضاف المصدر ، أن مادة التربية الرياضية والصحية في رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي تعتمد على المهارات المتعلقة ببناء الطفل وجسمه وبنيانه وكيفية التعامل مع العالم من حوله.



وشدد المصدر على أن ، مادة التربية الرياضية والصحية في النظام الجديد، لها دليل محترم جدًا أعده مركز تطوير المناهج التعليمية، تم توزيعه على كل المعلمين.



النشاط الرياضي في المدارس

اطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي) وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

واستهدف المشروع تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.

و قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تهتم بأبنائها الطلاب في كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا فقد تضمنت أهداف المشروع رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية لأبنائنا الطلاب وضمان ممارسة جادة وممتعة ومشوقة لحصص التربية الرياضية بالمدارس، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشئون حياتهم.

وأضاف شوقي، أن المشروع يتطرق إلى تفعيل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا ودعمهم وتشجيعهم لتمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية إقليميًا وعالميًا.

وأشار إلى أن التعليم المصري يشهد في هذه الآونة نقلة نوعية حضارية فارقة، فقد تم تطوير عدد كبير من المناهج الدراسية لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم المصري الجديد، موضحًا أن الاهتمام باللياقة والصحة البدنية ضرورة تُصر عليها الدولة المصرية لرعاية مستقبل أبنائها.

النشاط الرياضي في المدارس

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية إلى أن هدف المشروع أن يمارس الطالب الرياضة بصفة عامة وليس التنافس بينه وبين زملائه، بجانب تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

ولفتت الدكتورة إيمان حسن إلي أن مراحل المشروع تضمنت المرحلة الأولي (مرحلة On line) وتشمل اجتماع موجهي عمومي التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية، واشتراك الطلاب من خلال موقع الوزارة وتسجيل فيديو لممارسة

التمرينات، وتم تنفيذ المشروع في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.





المرحلة الثانية (التقييم الميداني) وشملت بدء تنفيذ المشروع علي جميع مدارس المديرية للمراحل (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة وانتقاء أفضل العناصر في المرحلة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) بالمدارس على مستوي الإدارة التعليمية ثم المديرية ومرور اللجان على المحافظات للقياس والمتابعة.

المرحلة الثالثة وتم تشكيل منتخب لكل مديرية من أوائل كل اختبار للمشاركة في نهائيات المشروع، يليها التصفيات النهائية على مستوي الجمهورية " المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية"، ثم تأتى المرحلة الرابعة وتتضمن حفل ختام المشروع وتوزيع الجوائز.

وقد شارك في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، في مرحلته الأولى فقط (أون لاين) 30 ألف طالب و طالبة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

النشاط الرياضي في المدارس

بروتوكول تعاون لنشر لعبة كرة اليد في المدارس

وقعت وزارة التربية والتعليم مع الاتحاد المصري لكرة اليد ، بروتوكول تعاون بهدف نشر لعبة كرة اليد في المدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس، واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات.



وبموجب البروتوكول، انطلق المشروع في مختلف محافظات الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالتنفيذ في 4 إلى 6 محافظات كمرحلة أولي لجميع الأعمار السنية لطلبة المدارس، وتم إقامة مراكز تدريب من اجل تدريب الطلبة بأجر رمزى مع الاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصرى لليد وتم اعفاء مراكز التدريب المشاركة باسم الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية المدرسية من رسوم الاشتراك فى مسابقات الاتحاد المصري لليد والذي بدوره سيقوم بتوفير الأدوات اللازمة للتدريب بالمراكز .



كما تم عمل دراسات للمدرسين لتأهيلهم للعمل كحكام واخرين كمدربين معتمدين بالاتحاد المصرى لليد بالإضافة الى عمل دورات صقل للمعلمين تحت اشراف الاتحاد الدولي ، ‘لى جانب ذلك يتم تزويد المشاركين بالبرامج التدريبية بالأدوات اللازمة، الكتب، الوثائق، الأسطوانات المدمجة وشهادة اجتياز البرامج ، كما سيتم إرسال تقرير كتابي بخطوات تطبيق المشروع كل شهرين للاتحاد الدولى ، وسيقام مهرجان كل 3 شهور لاختيار أفضل الطلاب.