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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عبد الله يكشف كيفية اختيار اسم فيلم 200 جنيه

فيلم 200 جنيه
فيلم 200 جنيه

كشف المؤلف أحمد عبد الله عن تفاصيل تأجيل تصوير فيلمه الجديد “200 جنيه” الذى بدأ فى كتابته منذ 10 سنوات حتى تقرر عرضه فى أغسطس الحالى وسر اختياره لفئة 200 جنيه. 

وقال أحمد عبد الله فى تصريح لـ “صدى البلد” : تعرض فيلم “200 جنيه” للعديد من الأزمات قبل البدء فى تصويره وحتى مرحلة التصوير وتحديد توقيت العرض. 

وأضاف أحمد عبد الله  أن الفيلم كان فى البداية تولى إخراجه سامح عبد العزيز وكان اسم الفيلم “قصة حياة 200 جنيه” ولكن بسبب الظروف التى تعرض لها سامح بسبب دخوله السجن وفترة انشغاله فى تصوير أعمال رمضانية مثل “خيانه عهد وحرب اهلية” مما دفع المنتج أحمد السبكى للاستعانة بالمخرج محمد أمين. 

وأوضح أحمد عبد الله أنه رغم  اختيار المخرج محمد أمين الا ان ظروف أخرى خارجة عن ارادتنا كانت سببا فى تأجيل تصوير الفيلم أكثر من مرة أهمها انتشار فيروس كورونا المستجد. 

واشار أحمد عبد الله إلى أن اختيار 200 جنيه كونها العملة المالية الأكبر بين العملات الأخرى والهدف منها نرى كيف يتداولها أبطال الفيلم وفيما يستخدمونها. 

معلومات عن فيلم 200 جنيه

1 - يضم فيلم 200 جنيه عدد من الفنانين وهم  هانى رمزى، ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داوود، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي ، كما يظهر الفنان أحمد السقا ضيف شهر داخل أحداث العمل.

 

2 - فيلم 200 جنيه من تأليف احمد عبد الله وإخراج محمد أمين ، ومن إنتاج شركة فيردى .

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3- تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية حيث يتعمق الفيلم فى عديد من القضايا الاجتماعية التى تمس جميع فئات المجتمع.  

 

4 - قام فريق عمل فيلم 200 جنيه بالدعاية للعمل بشكل جديد ومبتكر ، حيث نشروا صورة لهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” ، وهم يمسكون بـ 200 جنيه، مختوم عليها باسم “ عزيزة السيد ”.

 

5- فيلم 200 جنيه مقرر عرضه منتصف الشهر الحالى ، وتحديداً يوم 18 أغسطس .

 

6- يشهد فيلم 200 جنيه عودة الفنانة إسعاد يونس الى السينما مرة أخرى بعد غياب 12 عاماً ، منذ ان ظهرت فى فيلم زهايمر مع الفنان عادل إمام.  

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