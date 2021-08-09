نتيجة تصفيات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة القدم بنين

انطلقت صباح اليوم تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة القدم (قطاعات )وإتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لجميع المشاركين فى البطوله من طلاب وهيئة اشراف.



وجاءت نتيجة التصفيات كالتالى:-

أولاً قطاع الأسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق ( الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية - جنوب سيناء) وأقميت التصفيات على ملعب معهد بنين إسكندرية (البحيرة والقليوبية) .

ثانياً قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بور سعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية) وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى ( المنوفية ودمياط ) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة.

ثالثاً قطاع بني سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – الفيوم – المنيا – الوادى الجديد – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي( بني سويف والجيزة).

رابعاً قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – قنا – البحر الأحمر – أسيوط ) وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة . وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى(أسيوط والأقصر).

على أن تكون التصفية على مستوى الجمهورية لتحديد المراكز الأربعه الأولى لبطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية بنين خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجارى بمدينة الإسكندرية.

