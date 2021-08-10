موقف سعد سمير والسولية من التجديد لـ الأهلي

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن سعد سمير موقفه واضح تماما بالاستمرار بصفوف النادي الأهلي وعدم الرحيل.

وأضاف تامر النحاس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، الحديث عن وجود عروض لـ سعد سمير أمر غريب، والأهلي واللاعب لا يفكران في الانفصال".

وأكمل تامر النحاس: "سعد سمير عاد للمشاركة مع الأهلي، وهذا بجانب دوره الكبير داخل غرفة الملابس، واللاعب لم يفكر أبدا في الرحيل".

وتابع تامر النحاس: "الاحتياج في الأهلي لسعد سمير واضح، شايفين عدد الأهداف التي يستقبلها شباك النادي، الحقيقة أن الأهلي في علاقة جيدة مع سعد سمير".

وأكد :"في تقارب شديد في وجهات النظر بين السولية والأهلي لتجديد التعاقد، كان في عروض للسولية لكن امتداد الدوري أثر على الكلام فيها".



واختتم تامر النحاس تصريحاته: "منافسة الأهلي على الدوري هتخلي الدنيا تنتهي في نهاية الموسم، المفاوضات وصلت لمراحل نهائية وهتنتهي بشكل إيجابي في النهاية".