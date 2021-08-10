عضو اتحاد الكرة يعلن مصير كأس مصر والسوبر المحلي

قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه لا نية لإلغاء أي مسابقة في الموسم الحالي.



وأضاف أحمد حسام عوض، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" استكمال كأس مصر في الاغلب بعد مباريات الدوري، ولانية لإلغاء المسابقة حتى الآن".

وأكمل:" لم نحدد موعدا للقاء السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش، ولا احتمالات للإلغاء مثلما يتردد".

وأكد: "كان من مصلحتي أن أنهي الدوري مبكرا، لكن الموضوع لم يكن به حلول نهائية، وهذا بمواقفة الأندية، والحديث عن الظلم لا يوجد له أي أساس من الصحة، وعدم التكافؤ؛ معناه عدم وجود نص أو نص غير واضح، وهذا ما نمنعه بالتأكيد، لكن هناك لائحة ولا أستطيع مخالفتها، ولا داعي للحديث في هذه المواضيع".