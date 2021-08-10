أيمن بهجت قمر يكشف كواليس مشكلته مع خالد الغندور .. فيديو

كشف المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر خلال ندوته في موقع صدى البلد عن كواليس مشكلته مع الإعلامي خالد الغندور .



وقال أيمن بهجت قمر "خالد الغندور لديه صفحة واكونت شخصي على فيس بوك وبيكون قافل الاكونت علشان أي شتيمة أو أي حد يغلط".

أضاف أيمن بهجت قمر "كنت بكتب معاه حاجات لطيفة هزار مفيهاش أي إهانة، مش ممكن أهين نادي الزمالك وأنا بكتب لكابتن الزمالك عيب يبقى قله ذوق مني وأن الزمالك لا يقل عن النادي الأهلي".



اختتم أيمن بهجت قمر:" ولكن وجدت أنه يجادل في موضوع نادى القرن ويقنع الجمهور بغير الحقيقة ؛ ويجعل هناك شحن جماهيري واحتقان بين الجمهورين".



وأعرب الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر ، عن سعادته بالإنجاز العظيم الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد، كما قدم الدعم لمنتخب كرة القدم بعد خسارته من البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

أيمن بهجت قمر خلال ندوته في صدى البلد: فخور بإنجاز منتخب اليد

وأضاف "بهجت" خلال ندوته بموقع "صدى البلد" قائلاً:" فخور جدًا بالإنجاز العظيم اللي حققه منتخب اليد ، ومصر كلها فخوره بيه وفرحت بيه جدًا".

وعن منتخب كرة القدم قال بهجت:" تابعت أجزاء كبيرة من مباريات كرة القدم في الأولمبياد، وحظهم بس كان سئ جدًا أنهم لاعبو البرازيل، وهما لو كانوا حصلوا على المركز الأول في المجموعة كان ممكن يبقى طريقهم أسهل بس فريق بحجم البرازيل طبعًا، وبحجم القيمة التسويقية للاعيبة اللي موجوده في منتخب البرازيل والمحترفين فدا طبيعي، وهو الاستثنائي أنك ممكن تكسب البرازيل، والمنتخب دا سبق وكسب البرازيل في مصر في ماتش ودي، بس طبعًا لما البرازيل بتلعب معاك في بطولة زي كدا فطبعًا الموضوع كان صعب جدًا".

وأردف أيمن بهجت قمر: "لو كان في بعض اللاعيبة المحترفة زي محمد صلاح لو كانوا موجودين بجانبهم كان هيفرق كتير، وأعتقد أن الـ 3 كباتن اللي كانوا موجودين"محمد الشناوي- الونش- حجازي" ، كانوا قد المسؤولية وبان قد اي هما التلاتة كانوا مؤثرين في الفريق جدًا، مش مجرد بس لاعيبة كبار بل على مستوى الأداء في الملعب وعن مستوى قيادة الفريق كانوا كويسين هما والمجموعة اللي كانت موجودة".



أيمن بهجت قمر: إهانة رموز الاندية عيب.. والسوشيال ميديا أشعلت التعصب

أعرب أيمن بهجت قمر، عن استيائه الشديد من حرب السوشيال ميديا التي تؤدي إلى إهانة رموز الأندية العريقة.

وأضاف أيمن بهجت قمر " : خلال "انه ابتعد عن الهزار بين اصدقائه الذين يشجعون الزمالك لكونه أهلاوي وأنه لا يقبل إهانة أي نادي مشيرًا أن والدة كان يشجع الزمالك وأنه يشجع الأهلي.

وتابع أيمن بهجت قمر :" كل الهزار اللي بعمله على السوشيال ميديا كنت بعمله مع ابويا.. وابويا كان بيعمله مع أصحابه".

واستكمل أيمن بهجت قمر ": حازم إمام كان زميلي في المدرسة وبدأنا نجاحنا مع بعضنا البعض ؛ مؤكداً أن أول مباراة لعبها حازم إمام مع نادى الزمالك كان يشجعه ويدعمة فيها".



واستطرد:" عاملين جروب لأصحاب المدرسة فيهم حازم إمام بنهزر مع بعض بشأن الأهلي والزمالك، عمر مافيه اتنين اتخانقوا مع بعض، أو حتى حازم إمام رمز الزمالك خسر حد علشان كورة".

واستكمل:" مش عايز الناس تقول أنت بتقول الشناوي والونش وحجازي فقط لا فعلاً بقيت اللاعيبة كانوا كويسين ورمضان كان كويس في كل المباريات باستثناء آخر ماتش، وأكرم كان هو أحسن واحد في الموجودين، وكان في "أبو الفتوح وعمار وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن"، بس اعتقد أن التلاته الكبار هما فعلًا اللي أثروا بشكل مهم"، والكابتن شوقي غريب مشكورًا أنه قدر يحقق نتيجة طيبة".

واختتم أيمن بهجت قمر: "شايف أن الدولة بعد الظروف السيئة اللي مرينا بيها في ثورة 30 يونيو؛ اعتقد أنه تم اهتمام الوزير "خالد عبد العزيز" والوزير "أشرف صبحي" بقطاع الرياضة وشوفنا حاجات كتير، واهتمام كبير بالناشئين فاعتقد أن دا تم نتيجة الإهتمام بذلك وهنطور ونكون أفضل بإذن الله".