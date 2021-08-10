عضو اتحاد الكرة يروي تفاصيل أزمة عبد الرحمن مجدي

قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن أزمة عبدالرحمن مجدي لم تنته إلى الآن.



وأضاف أحمد حسام عوض، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عبدالرحمن مجدي أبلغنا أنه كان يرغب في منح الفتاة بفندق الإقامة مبلغا ماديا لكنها أساءت فهم الأمور، وعمار حمدي لم يكن مدانا في أزمة عبدالرحمن مجدي".



وواصل:" كنا نعلم أن الشرطة تنتظرنا في الفندق بعد مباراة الأرجنتين، والشرطة استمعت لأقوال عمار حمدي في الفندق لكن حققت مع عبدالرحمن مجدي في القسم".

وقال أيضا :" الدور الذي كانت فيه غرفة اللاعب، موجود فيه أيضا الجهاز الفني وإدارة اتحاد الكرة واللاعبين، وأفراد أمن أمام جميع الغرف عبد الرحمن قال أكيد مش قصدي حاجة وحشة في وسط الناس دي".

وأكمل:" التحقيق مع عبد الرحمن مجدي في قسم الشرطة استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة واللاعب كان بيأكد ان اختلاف اللغة هي السبب، ومحققو الشرطة كان لهم أسلوب في التحقيق مع اللاعب، من خلال تكرار نفس الأسئلة عدة مرات، واقترحنا تقديم اعتذار مكتوب من عبدالرحمن مجدي والتأكيد على احترامه لدولة اليابان، وقررنا إيقاف اللاعب لأنه اخترق الفقاعة الطبية لبعثة المنتخب الأولمبي".

وأكد :" إذا ثبت إدانة عبدالرحمن مجدي، يمكن لاتحاد الكرة اتخاذ أقصى إجراء وهو الشطب".