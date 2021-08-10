نادي الزمالك: المواجهات المقبلة "مباريات كؤوس"

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق اختتم استعداداته جيدا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' مع الإعلامي محمد فاروق: مباراة الاتحاد السكندري اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، خاصةً في ظل السعي نحو حصد لقب الدوري، وكذلك زعيم الثغر الذي يسعى لاعبوه لحسم المباراة؛ من أجل المشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وهو ما يجعلها مباراة في غاية الصعوبة على كلا الفريقين والأجهزة الفنية.

واختتم المندوه تصريحاته: المباريات المقبلة للزمالك بمثابة "مباريات كؤوس"؛ نظرا لاشتعال المنافسة مع النادي الأهلي على لقب الدوري العام، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، سيتواجد صباحا في ستاد الإسكندرية؛ لمؤازرة اللاعبين.

ترتيب الدوري المصري



1- الأهلي في المركز الأول برصيد 64 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- الاتحاد في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

9- الجونة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- مصر المقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

16- أسوان في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.