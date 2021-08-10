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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري : اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل

المصري
المصري

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن الفريق سيشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل .

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :الاتحاد المصري لكرة القدم أبلغنا رسمياً بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بناءً على خطابات الكاف التي تفيد باختيار صاحب المركز الثالث بجدول الدوري قبل يوم 10 من الشهر الجاري .

واختتم الخولي : اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل ، بالإضافة إلى الاتحاد السكندري حال فوزه على الزمالك اليوم ، أو بيراميدز في حالة تعادل أو خسارة زعيم الثغر أمام الفريق الأبيض .

 ترتيب الدوري المصري


1- الأهلي في المركز الأول برصيد 64 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- الاتحاد في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

9- الجونة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- مصر المقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

الدوري المصري المصري البورسعيدي الكونفدرالية كاس الكونفدرالية

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