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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صادر له قرار إزالة.. انهيار منزل من ثلاثة طوابق جزئيا في سوهاج

صدى البلد

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج بمحافظة سوهاج، انهيار الجزء الأمامي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية؛ إثر قدمه وتهالكه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بانهيار الجزء الأمامي بمنزل غير مأهول بالسكان، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

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وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية، وأن الانهيار بالجزء الأمامي للمنزل، وتبين من التحريات الأولية أن المنزل على مساحة ٣٥٠ متر مربع مِلك المدعو (خيري. م. ن - ٤٢ سنه - موظف - ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج).

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح حدوث ذلك إثر تهالك المنزل، مُضيفًا أنه صادر له قرار إزالة من حي غرب سوهاج لقدمه وتهالكه.

تم وضع كردون أمني حول المنطقة لمحافظة المستجدات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج منزل الأمامي تهالكه م تهالك

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