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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. نجاة طفل من سمكة قرش عملاقة..عودة قطيع الفيلة الضال..وكريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

جون كيلي
جون كيلي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.
 

 نجاة طفل من سمكة قرش عملاقة

وقال آلان هايوارد، البالغ من العمر 48 عاما، إن طفله البالغ من العمر 11 عاما كان محظوظا لأن القرش اقترب منه ولامس قدمه في أثناء سباحته بمكان قريب من الشاطئ، دون أن يتأذى.
 

عودة قطيع الفيلة الضال

بدأ قطيع من الفيلة في الاستعداد للعودة الى موطنه بعد رحلة استمرت عاما كاملا، تجول فيها القطيع في أجزاء متفرقة من مدن جنوب الصين، دون معرفة سبب هجرته او عودته مرة أخرى.
 

كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

حقق لاعب كرة القدم، كريستيان إريكسون، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، ومنتخب الدنمارك، أمنية فتاة صغيرة بتسجيل رسالة فيديو لها قبل إجراء عملية جراحية بالقلب.

 

وفاة نجم تيك توك شهير بشكل مفاجئ

مات نجم التيك توك الشهير، جون كيلي، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، الأمر الذي أعلنته أسرته في بيان محزن ومؤثر لمتابعيه الذين يعتبروا بالملايين على موقع تيك توك.
 


 

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