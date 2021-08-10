محظوظ.. نجاة طفل من سمكة قرش عملاقة بعد ملامسة زعانفها له في بريطانيا

ضربت حالة من الهلع والذعر شاطىئ مدينة بورنموث البريطانية، بعد انتشار خبر اقتراب سمكة قرش عملاقة من حدود الشاطئ ومشاهدة المصيفين لها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أخلى أفراد الأمن الشاطي فورا رغم ازدحامه بالزوار في هذا الوقت الحار من العام، بهدف البحث عن سمكة القرش المزعومة.

وقال آلان هايوارد، البالغ من العمر 48 عاما، إن طفله البالغ من العمر 11 عاما كان محظوظا لأن القرش اقترب منه ولامس قدمه في أثناء سباحته بمكان قريب من الشاطئ، دون أن يتأذى.

وأضاف الأب، أنه رأى شيئا غريبا في الماء خلال مراقبة طفليه “هنري، ومولي”- الأخير 8 سنوات، ثم شاهد شيئا يقترب ليلامس قدم هنري، الأمر الذي جعله يستنتج أن هذه كانت زعنفة سمكة القرش.

وتابع هايوارد، صرخت بقوة في الأطفال ليهربوا ويقتربوا من اليابسة، وهرعت إليهم لأخرجهم من الماء وأنا مصدوم مما أراه.

واستطرد، لم أتحدث لأي شخص عن هذا الأمر، حتى شاهدت تقريرا مصورا في اليوم نفسه عن إخلاء الشاطئ الذي زرناه؛ بسبب وجود سمكة قرش عملاقة تسبح بالقرب من المتواجدين في المكان.



وقامت قوات الأمن الخاصة بتأمين الشواطئ، بإخلاء الشاطئ، ووضع الأعلام الحمراء لمدة ساعة كاملة؛ حيث قامت بتمشيط البحر من خلال دوريات استطلاع للكشف عن سمكة القرش المزعومة.