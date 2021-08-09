أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

نتيجة للأعاصير والفيضانات والسيول الجارفة التي عصفت بولاية فلوريدا الأمريكية، غطت المياه الغزيرة السيارات والمنازل، لكن مفاجأة مرعبة كانت في انتظار السائقين أسفل المياه.



عندما غطت المياه السيارات في أحد شوارع ولاية فلوريدا الأمريكية، عاشت امرأة لحظات من الرعب حيث تفاجأت امرأة بـ تمساح ضخم يسد الطريق.

دفع اكتشاف التمساح بشكل مفاجئ المرأة الأمريكية للتساؤل في ذهول: "ماذا يحدث في فلوريدا بحق الجحيم؟".

في المقطع، تفتح المرأة نافذتها لتكشف عن الوحش الذي توقف رؤيته القلب في منتصف الشارع، حيث كان مغمورًا بالمياه على مدرج المطار بينما يتساقط المطر.

في الفيديو الذي حصد أكثر من 850 ألف مشاهدة على أحد التطبيقات، كتب عليه: "الحياة في فلوريدا هي بصراحة مجرد حياة برية الآن".

علق آلاف المستخدمين على المنشور، وكثير منهم ضحكوا على السائقين وهم يصدرون صفيرًا لجعل التمساح يتزحزح.

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