موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفا علي منافسه الاتحاد السكندري اليوم علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة مدربة الفرنسي باتريس كارتيرون في الحفاظ علي حظوظ التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة الصدارة لصالح غريمه التقليدي الأهلي .

علي جانب اخر يحاول فريق الاتحاد السكندري تحقيق أفضل نتيجة علي أمل ضمان مركز في المربع الذهبي من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة .