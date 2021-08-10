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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى منزل بالخانكة في القليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

أمرت نيابة الخانكة فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزل خلال قيامه وصديقه ببناء عشة طيور ملك صديقه، بعد أن أصيب بحالة إغماء وفقدان للوعى وذلك بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من بمصرع عامل إثر سقوطه من أعلى منزل خلال قيامه وصديقه ببناء عشة طيور سويسى ملك صديقه بمنطقة حى الكويت بالجبل الأصفر دائرة المركز.


و بالفحص تبين لرجال مباحث القليوبية وفاة "سيد ع ع خ" 31 سنة نتيجة سقوطه من أعلى سطح المنزل لإصابته بحالة إغماء وفقدان للوعى خلال عمل عشة طيور سويسى بمنزل صديقه "محمد ف ا " 29 سنة عامل نظافة مقيم بحى الكويتى بالجبل الأصفر وتم نقله لمستشفى السلام إلا أنه توفى على الفور.


من ناحية اخرى ، صرح محمد العبودي رئيس نيابة شبين القناطر فى القليوبية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائي وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي.


كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وبسؤال أهليتها.
أجهزة الأمن فى القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بوفاة ربة منزل داخل منزلها بقرية الشوبك دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين لرجال مباحث القليوبية وجود جثة "هبة.م.ش" 33 سنة ربة منزل وتبين أن وراء الحادث تعرضها لماس كهربائي من الغسالة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية مستشفى السلام المباحث الجنائية تحريات المباحث ماس كهربائي مركز شرطة طوخ

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