تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يحل نادي الزمالك ضيفا علي منافسه الاتحاد السكندري اليوم علي ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز .
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة ضد الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالي :
حراسى المرمي : محمود عبد الرحيم جنش
الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثى
الوسط : طارق حامد - إمام عاشور، - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقى -يوسف أوباما
الهجوم : سيف الدين الجزيري.
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري
تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت .
ويسعي نادي الزمالك بقيادة مدربة الفرنسي باتريس كارتيرون في الحفاظ علي حظوظ التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة الصدارة لصالح غريمه التقليدي الأهلي .
علي جانب اخر يحاول فريق الاتحاد السكندري تحقيق أفضل نتيجة علي أمل ضمان مركز في المربع الذهبي من بطولة الدوري المصري .
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.