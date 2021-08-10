تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يحل نادي الزمالك ضيفا علي منافسه الاتحاد السكندري اليوم علي ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة ضد الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالي :

حراسى المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثى

الوسط : طارق حامد - إمام عاشور، - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقى -يوسف أوباما

الهجوم : سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري



تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة مدربة الفرنسي باتريس كارتيرون في الحفاظ علي حظوظ التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة الصدارة لصالح غريمه التقليدي الأهلي .

علي جانب اخر يحاول فريق الاتحاد السكندري تحقيق أفضل نتيجة علي أمل ضمان مركز في المربع الذهبي من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.