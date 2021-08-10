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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل وفاة رجل شرطة سعودي وإصابة آخر

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

توفى رجل الشرطة السعودي، خالد بن محمد بن كليب المرزوقي، إثر حادث مروري على امتداد طريق حضن، وذلك بعد أن تعرضت الدورية الأمنية لحادث مروري مع إحدى الشاحنات، وفي الوقت ذاته أصيب زميله عبدالله بن عمر الحارثي.

وأشارت التفاصيل إلى أن رجلَي الأمن كانا يوم أمس يؤديان مهمة عمل رسمية من محافظة تربة متوجهَين إلى جدة، وأثناء عودتهما في منتصف طريق "حضن" وقع لهما حادث مروري، نتج منه وفاة واحد، وإصابة الآخر.

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بينهم موظفين بالوزارات.. إيقاف 207 أشخاص في السعودية بسبب الفساد

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الاثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفي 10 وزارات، والتحقيق مع 461 متهماً.

وقالت "نزاهة" في بيان "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 878 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 207 مواطنين ومقيم منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الحرس الوطني مكافحة الفساد الشرطة السعودية السلطات السعودية

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