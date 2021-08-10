حريق جديد يشتعل في ولاية جزائرية والوفيات ترتفع الى 7 أشخاص

اشتعال31 ⁧غابة‬⁩ في 14 ولاية

أفادت صحيفة ديلي الجزائر بأن حريقا هائلا نشب على مشارف بلدية سطارة التابعة لولاية جيجل بالجزائر لتواصل سلسلة الحرائق الضخمة التي تتعرض لها البلاد.

ويُشار إلى أن عدد ضحايا الحرائق التي تشهدها الجزائر في عدة ولايات من الوطن منذ أمس الاثنين ارتفع إلى 7 وفيات معظمهم من تيزي وزو .



وأفاد محافظ الغابات لولاية تيزي وزو محمد يوسف في تصريح التلفزيون العمومي أن الوضع جراء الحرائق التي مست غابات ولاية تيزي وزو “خطير جدا” و يشتبه أن تكون الحرائق مفتعلة .

واندلعت حرائق هائلة على مستوى الغابات في العديد من ولايات الجزائر، مساء أمس الإثنين، حيث تم تسجيل 31 ⁧‫حريق غابة‬⁩ عبر 14 ولاية، بحسب مصلحة الحماية المدنية.