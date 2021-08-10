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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تنمية المشروعات: نسعى لاستثمار طاقات شباب الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية

نيفين جامع
نيفين جامع

 أكدت نيفين جامع وزير التجارة و الصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر علي أن الدولة تعمل علي تسخير كافة إمكانياتها للنهوض بالصعيد و تحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظاتها من خلال تحسين البنية الأساسية وتطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية مهتمة باستثمار طاقات شباب وأهالي الصعيد في المشروعات الصناعية و الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال المشروعات الصناعية بفئاتها الكبرى والمتوسطة و الصغيرة لاستكمال منظومة التنمية المستدامة بفرص عمل مستقرة و ناجحة تساعد المواطنين على تحسين معيشتهم و ترفع مستواهم الاقتصادي.

وتشارك بفاعلية في تعميق المنتج المحلي وتطور الإنتاج المصري بمحافظات الصعيد  للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والقدرات البشرية بهذه المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية و الثروات المعدنية.

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جاء ذلك في اطار الزيارة التي قامت بها  نيفين جامع  علي رأس وفد  من قيادات وزارة التجارة و الصناعة و جهاز تنمية المشروعات لمحافظتي قنا و الاقصر  وقد رافق الوفد  خلال الزيارة اللواء/ أشرف الداودي محافظ قنا و   المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والنائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب/ محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب 


و شملت الزيارة تفقد المجمعات الصناعية بالمحافظتين و الالتقاء بالمستثمرين و اصحاب المشروعات  المتوسطة و الصغيرة للتعرف علي احتياجاتهم و العقبات التي تواجههم و خططهم لزيادة الإنتاج و تنوعه و سبل دعم الدولة لهم للوصول إلى ذلك.


وأشارت جامع إلى أنه جار تطوير منطقتين صناعيتين في قنا وهما ( القفط وهو) بهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وإقامة  تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات تتناسب مع المتطلبات الصناعية و الاستثمارية الطموحة لمحافظة قنا وتضم كافة أنماط المشروعات الكبيرة والصغيرة لتتناسب مع كافة أنواع الاستثمار.

وأشارت  جامع إلى أنها قامت والوفد المرافق لها بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية و المزمع طرحه قريبا  للمستثمرين والشباب من ذوي الخبرة و الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة  ويضم المجمع  420 وحدة صناعية  بمساحات تبدأ من  216 متر مربع للوحدة وحتى مساحة 540 متر مربع مخصصة بالكامل للأنشطة الهندسية، وأشارت إلى أن الطرح والتخصيص سيتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الذي سيقدم ايضا كافة الخدمات التأسيسية والتمويلية والفنية التي تحتاجها تلك المشروعات.

ولفتت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية بإقامة مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد  والتوسع في تمويل هذه النوعية من المشروعات وتقديم كافة وسائل الدعم المالي و الفني للشباب و المواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صناعية متوسطة او صغيرة وقالت ان جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة

وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة ( غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء ) باجمالى تكلفة تصل الى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل ، ويضم  المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً الى ان المجمع تم طرحه امام المستثمرين خلال شهر اكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات.

وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الانتاج للوحدات التى تم تخصيصها و اشارت الي ان جهاز تنمية المشروعات يعمل علي توفير التمويل  اللازم للحاصلين علي هذه الوحدات للبدء في نشاطهم الصناعي مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية و التسويقية و الفنية لضمان نجاح هذه المشروعات و استمرارها.

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