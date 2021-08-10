قصف جوي أمريكي لمواقع طالبان.. والرئيس الأفغاني يؤكد على مواصلة القتال

أعلنت أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن قصف جوي أمريكي لمواقع طالبان في هلمند وبمديرية نجراب بولاية كابيسة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجيش تمكن من اعتقال 13 مسلحا من طالبان في "لوغر"

في إطار هجومها ضد مقاتلي طالبان ، شنت القوات الجوية الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة غارات جوية على مخابئ طالبان في مقاطعات مختلفة، وقالت أنها قتلت أكثر من 100 مقاتل.

في سلسلة تغريدات ، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن غارات جوية نفذت في قطاعات مختلفة من إقليمي هلمند وقندهار.

وبدوره،أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، على مواصلة القتال والدفاع عن أمن أفغانستان واستقرارها.

ومن جانبها، دعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة طالبان إلى وقف هجماتها العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه المبعوث الأمريكي، زلماي خليل زاده، تحذيرا قويا لحركة طالبان من التمدد عسكريا.

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد زاده أنه لن يتم الاعتراف بطالبان إن وصلت للسلطة بالقوة، مشيرة إلى ان المبعوث الأمريكي يبحث، في المنطقة، تنسيق رد مشترك على تدهور الوضع بأفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن خليل زاده توجه إلى قطر، حيث تحتفظ طالبان بمكتب سياسي، "للمساعدة في صياغة رد دولي مشترك على الوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "البنتاجون يعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني في أفغانستان .لكنه في الآن نفسه يؤكد ثقته في قدرة القوات الأفغانية على دحر الحركة".