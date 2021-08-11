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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل بالمنيا حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور

ورشة عمل حول الحد
ورشة عمل حول الحد الأدنى للأجور بالمنيا

شهد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لعام 2021 والتى نظمتها المديرية المالية بالمنيا.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتعاون مع المديرية المالية بالمنيا فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك بحضور نصر مرزوق طايع مدير المديرية المالية بالمنيا، ومصطفى عبد الرحمن منسق التدريب الداخلى بالمديرية، وممثلى وزارة المالية والحسابات وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.

أشاد  المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، بجهود المديرية المالية بمحافظة المنيا، في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021 ، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لمواكبة التغير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ومن جانبه قدم نصر مرزوق طايع مدير المديرية المالية بالمنيا، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا على التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية المالية، وأوضح أن وحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية نظمت ورشة العمل لكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور 2021، وتتضمن ورشة العمل عرض قرار رئيس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 ومنشور وزير المالية رقم 20 لسنة 2021 والكتاب الدورى رقم 143 لسنة 2021، وعرض كيفية حساب الحد الأدنى للأجور وأمثلة عملية حول كيفية التطبيق .

المنيا محافظ المنيا محافظة المنيا ورشة عمل وزارة المالية عام 2021 عبد الفتاح السيسي حكومية تنفيذا لتوجيهات أسامة القاضي ورشة العمل

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