ورشة عمل بالمنيا حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور

شهد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لعام 2021 والتى نظمتها المديرية المالية بالمنيا.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتعاون مع المديرية المالية بالمنيا فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك بحضور نصر مرزوق طايع مدير المديرية المالية بالمنيا، ومصطفى عبد الرحمن منسق التدريب الداخلى بالمديرية، وممثلى وزارة المالية والحسابات وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.
أشاد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، بجهود المديرية المالية بمحافظة المنيا، في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021 ، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لمواكبة التغير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.
ومن جانبه قدم نصر مرزوق طايع مدير المديرية المالية بالمنيا، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا على التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية المالية، وأوضح أن وحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية نظمت ورشة العمل لكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور 2021، وتتضمن ورشة العمل عرض قرار رئيس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 ومنشور وزير المالية رقم 20 لسنة 2021 والكتاب الدورى رقم 143 لسنة 2021، وعرض كيفية حساب الحد الأدنى للأجور وأمثلة عملية حول كيفية التطبيق .