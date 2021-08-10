العثور علي ٣٨ حمارا مخنوقا في المنوفية

اعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية عن العثور علي ٣٨ حمارا نافقا في قرية المقاطع التابعة لمركز الباجور.

وقالت إنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطرى في الباجور برئاسة الدكتورة ليلي عبد الحميد وتم التوجه إلي مكان الواقعة وتم معاينه الدوواب النافقة وعددهم ٣٨ حمارا نافقا منهم ٥ اناث و٣٣ ذكور.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إجراء الصفة التشريحية للدوواب وتبين أن سبب الوفاة الاختناق، وتبين أن الدواب النافقة كاملة بالجلود عدا ٣ فقط تعرضت للسلخ ولكن الجلود كانت عالقة بهم.

وقامت الإدارة الصحية بالتخلص منها بالطرق الصحية الامنه حتي لا تضر البيئة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.