الخارجية الروسية: مستعدون لبناء حوار مع أمريكا بناءً على خطواتها العملية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لم توقف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وستبني روابط معها؛ بناءً على الخطوات العملية من جانب (واشنطن).



وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف الحوار مع واشنطن عقب تعيين مبعوث خاص جديد لشؤون الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن بلادها حافظت على إبقاء الاتصالات مع واشنطن ولم تغلق باب الحوار.



وأفادت تقارير إخبارية أمس /الإثنين/ بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عيّن أموس هوشستين مبعوثاً خاصاً لشؤون الطاقة بوزارة الخارجية والذي يعد معارضًا شديدًا لمشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى.