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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور رئيس الأساقفة.. كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية تنظم لقاءات للأسرة

كاتدرائية جميع القديسين
كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية تنظم لقاءات للأسرة

نظمت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك أولى لقاءات الأسرة والتى ستقام فى الأسبوع الأول من كل شهر بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وزوجته بمشاركة القس يشوع بخيت عميد مساعد بالكاتدرائية وزوجته و 20 زوج وزوجة من أسر الكنيسة والعاملين بمقر الإبروشية.

تضمن اللقاء الأول على مدار ساعتين عرض ومناقشة لموضوع  "رعاية الابن البكر" ليكبر وينمو فيما بين الزوجين والمقصود بالابن هنا هو الحب الذى بدأ بين الزوجين وتأسست عليه علاقة الزواج المقدس،  كما تم عرض شرح توضيحى "بوربوينت" عن الأسس الكتابية والعلمية للاهتمام بنمو المحبة فى الأسرة والحفاظ على تماسكها ونموها فى الإيمان ومعالجة المشكلات التى تواجهها من منظور كتابي مسيحي.

و ألقى المحاضرة القس أمير إسحق مدير مركز مرثا روي للعبادة  بكلية الاهوت بالعباسية  وزوجته إستر فؤاد.

تهدف اللجنة القائمة على اللقاءات لخلق جو روحي واجتماعي وفرصة للشركة و التعبير عن النفس بطريقة صحيحة وذلك لبنيان جسد المسيح و مواجهة ظاهرة التفكك الأسرى و انتشار حالات الانفصال. 

حيث اختتم المطران سامى فوزى اللقاء بالصلاة و طلب البركة للأسر التي حضرت واللجنة التي أعدت اللقاء وهم سليم فؤاد وإميل فوزى  وشاهيناز بولس.

دكتور سامى فوزى الكنيسة علاقة الزواج المقدس منظور كتابي مسيحي المطران سامى فوزى التفكك الأسري

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