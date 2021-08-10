3 تشكيلات مختلفة.. كيف يلعب باريس سان جيرمان في وجود ميسي؟

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني السابق، إلى مطار لو بورجيه، في فرنسا، تمهيدًا للانتقال لباريس سان جيرمان.

وقام نادي باريس سان جيرمان بنشر فيديو تشويقي لميسي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة في غضون ساعات.

ميسي رحل عن البارسا.. وهو أمر لم يتوقع أحد ذلك، لم يكن ذلك قراره، بل كانت الكلمة لقواعد رابطة الدوري الإسباني، التي لم تمكن برشلونة من تسجيل عقد ليونيل ميسي بالراتب الكبير الذي سيتقاضاه.

وأصبح باريس سان جيرمان يضم الآن بين صفوفه سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق، جيانلوجي دوناروما قائد فريق ميلان السابق، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، جيني فينالدوم، أنخيل دي ماريا، أشرف حكيمي، ماركينيوس وماركو فيراتي.. كل هؤلاء النجوم في فريق واحد، وسيضاف عليهم أفضل لاعب في العالم لـ 6 مرات، فكيف يلعب باريس سان جيرمان الموسم المقبل مع ليونيل ميسي ؟

كيف يلعب باريس سان جيرمان الموسم المقبل مع ميسي؟

باريس سان جيرمان ستكون له حرية اللعب بأكثر من خطة.. يمكنه اللعب بـ 3 مدافعين في قلب الدفاع، أو بـ 4 مدافعين بالظهيرين بشكل عادي، وهذا فقط في الدفاع.

أما في خط الوسط، فمع التعاقد مع فينالدوم، يمكنه اللعب بـ 3 لاعبين في ذلك الخط، أو حتى لاعبين لإتاحة الفرصة لرباعي ناري في الهجوم.

وفي الهجوم، فيمكن اللعب برباعي ناري كما ذكرنا، أو 3 لاعبين.

الخطة الأقرب لباريس سان جيرمان ستكون 4-3-3 في حال وجود ميسي وقد يكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - كيمبمبي - خوان برنات

خط الوسط: ماركينيوس - ماركو فيراتي - فينالدوم

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي

ثاني الخطط التي قد تكون قريبة للتنفيذ من قبل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب البي إس جي هي كالآتي:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس - سيرجيو راموس - كيمبمبي

خط الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - جيني فينالدوم - خوان برنات

خط الهجوم: ميسي - نيمار - مبابي

خطة أخرى قد يلعب بها باريس سان جيرمان مع تواجد ميسي ومبابي ودي ماريا ونيمار، وهي اللعب بهم جميعًا في مراكز هجومية ويكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - كيمبمبي - خوان برنات

خط الوسط: ماركينيوس - فيراتي

خط الهجوم: دي ماريا - ميسي - كيليان مبابي - نيمار

وهنا يلعب ليونيل ميسي خلف دي ماريا ومبابي ونيمار، بمثابة صانع لعب لهم، مع وجود تأمين قوي من ماركينيوس وفيراتي القويين في خط الوسط.