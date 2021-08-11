حكم منع أقاربي من الدخول عندي بسبب العين والحسد.. الإفتاء تجيب

هل يجوز منع أقاربي من الدخول عندي بسبب العين والحسد؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن هذه المسألة شائكة، لأننا ليس عندنا قطع ويقين بأن “عينهم وحشة” ولا نريد أن نتهم الناس بالباطل، وإلا بذلك سنقطع الأرحام ونقع فى أعراض الناس وسوف نتهم الناس بالظنون.

وأضاف مجدي عاشور أمين الفتوى أنه إذا غلب على ظنى أن فلانا هذا “عينه مش حلوة” ألتزم الصمت وألجأ إلى الله عز وجل وأستعين به.

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أنه إذا تكرر أمر الحسد منهم أكثر من مرة وارتبط بهم، فعليك أن تتحاشاهم بقدر المستطاع دون أن تذكر لهم هذا وتدعو لهم وتقرأ سورة الناس وسورة الفلق، وهذه الأوهام ستتلاشى ولو وجد حسد سيذهب أيضا.

وأوضح أمين الفتوى أن المشكلة أننا لا نعمل بالدواء الذى عندنا، فنجد شخصا يقول "أنا بتحسد" فنقول له أقرأ “قل أعوذ برب الناس” فمن الممكن أن يقرأها أو لا.

وتابع أمين الفتوى أريدك أن تقرأ سورة الناس والفلق قراءة إنسان يأخذ دواء يحتاج إليه، فما بالك بكتاب رب العالمين، فعليك أن تقرأهما بحب واعتقاد ويقين بأنك تستعيذ بمعاذ وهو الله عز وجل.

وأكد أمين الفتوى أننا فى مثل هذا الموقف علينا أن نتعامل بهدوء، فلو وجدنا تكرار أمر الحسد منهم فنحاول أن نتلاشاهم والتحدث معهم فى التليفون وما شابه ذلك.

العين ناتج عن استحسان المرء لشيء ما، يشوب هذا الاستحسان الحسد، ويحصل للمعيون من جرّائه الضرر، وهو حق بأمر الله – تعالى- أما علاج العين والوقاية منها فيكون: بالاستعاذة بالله، والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، والاستغفار، وبقراءة الأذكار المشروعة، كأذكار الدخول والخروج، وأذكار الصباح والسماء، وقراءة الرقية الشرعية والتي منها سورة الفاتحة، وآية الكرسي وآيات السحر من سورة الأعراف، وتلك التي في سورة يونس، وسورة طه، وسورة الكافرون، وتكرار سورة الإخلاص والمعوذتين، والتفل على النفس والنفث عليها، أو على من ترقيه بعد الانتهاء من القراءة؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك.