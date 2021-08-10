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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إحالة قرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حي الضواحي إلى النيابة العامة لوجود مخالفات.

 

وأشار محافظ بورسعيد خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد إجراءات غير مسبوقة في ملف الإسكان، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات جرى  تخصيصها للشباب ولا تزال مغلقة، متسائلًا "أيه اللي يخلي شاب أخد شقة يقفلها؟".

 

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك شكاوى قد وردت إلى المحافظة تؤكد أن هناك عددًا من الشباب يؤجر الوحدات السكنية التي حصل عليها مقابل 2500 جنيهًا شهريًا، مشددًا أنه لن يسمح بذلك وسيجرى التعامل بكل قوة وحزم في هذا الملف.

 

وكان محافظ بورسعيد قد كرم في بداية اجتماع المجلس التنفيذي دكتور محمد ابراهيم، المدرس بقسم المنازلات بكلية التربية الرياضية ببورسعيد، ومدرب البطل محمد ابراهيم "كيشو" الحاصل على الميدالية البرونزية في المصارعة بأولمبياد طوكيو.

الغضبان يكرم عددا من المتفوقين رياضيا الحاصلين على بطولات دولية وأفريقية من أبناء بورسعيد

وفى سياق آخر  فى إطار التواصل الفعال بين محافظ بورسعيد ونواب مجلسى النواب والشيوخ ، وللتيسير على أبناء محافظة بورسعيد ، أصدر اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، قرارآ بتخفيض مبلغ تقنين الوضع لمن ينطبق عليه الشروط والقواعد العامة للإسكان الخاص بتحديد مقابل التنازل عن ترخيص الوحدات السكنية ليكون ٧ آلاف جنيها للغرفة السكنية الواحدة بدلا من ١٠ آلاف جنيها ، وذلك استجابة لطلبات النواب خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد .

 

وأكد " المحافظ " أننا نهدف فى المقام الأول التيسير على المواطن فى ضوء الإمكانات المتاحة ، لافتآ أن جهود الأجهزة التنفيذية متواصلة لتحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطن ، وتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

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