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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبرتقال للشيف نجلاء الشرشابي

شاورما الدجاج
شاورما الدجاج

تعد شاورما الدجاج من أشهر الأكلات السورية التي انتشرت في البلاد العربية او مصر في السنوات الأخيرة بشكل كبير  حيث تتمتع بمذاق شهي ولذيذ لا مثيل له.

نقدم لكم طريقة عمل شاورما الدجاج بالبرتقال بالخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناه سي بي سي سفرة.

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مقادير شاورما الدجاج بالبرتقال:


نصف كيلو صدور دجاج شرائح نصف كوب زبادي 

1 ثمرة طماطم شرائح 

1 ثمرة بصل شرائح 

1 ثمرة فلفل أخضر رومي 

1 كوب عصير برتقال 

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال 

نصف كوب زيت

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 

ملح فلفل أسود 

1 ملعقة كبيرة دقيق خبز صاج  للتقديم
 

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبرتقال:


* امزجي صدور الدجاج مع عصير البرتقال والزبادي وبشر البرتقال والزنجبيل والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا

* غطي شرائح الدجاج وتوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة

* حمري خليط الدجاج في الزيت على النار وقلبي الدقيق مع القليل من الماء

* أضيفي الخليط إلى الشاورما على النار واتركي الخليط على النار حتى الغليان وتقدم شاورما الدجاج مع الخبز والثومية

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