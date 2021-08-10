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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"حورية بحر" تعوم في شوارع إسكتلندا تثير حيرة مواقع التواصل

حورية البحر
حورية البحر

ضُربت إسكتلندا بموجة من السيول أغرقت الشوارع، فأعاقت حركة المرور وتكدست العربات وتوقفت الأشغال وسببت في شلل لسير الحياة اليومية، وفي وسط كل هذه الأجواء المحبطة قررت امرأة أن تلفت الأنظار بحركة طريفة فارتدت ملابس حورية البحر وقررت أن تسبح في المياه المتراكمة في الشوارع الغارقة لتثير موجة من ردود الأفعال الطريفة.

 


ووفقا لموقع "لاد بيبل" فوجئ "جافين ميلر" وهو يمر بالقرب من "باتلفيد جاردنز" بمقاطعة جلاسكو، عندما رأي من بعيد الكائن الأسطوري يسبح في المياه وعندما اقترب منها ظنًا منه أنها بالفعل حورية بحر اكتشف أنها امرأة ترتدي زعانف وذيل سمكة تحاول إضفاء جو من المرح على المارة والسكان المحليين، ولم يتم التعرف على هوية السيدة حتى الآن.


"ميلر" سرعان ما التقط للمرأة الحورية صورًا ونشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لتنهال التعليقات على التصرف الغرائبي وكتب أحد المغردين "أحب منطقة باتلفيلد جدا، ظهرت حورية البحر اليوم وسط فيضانات المياه وهي تسبح، أتمنى أن يكون المتضررين من السيول في أحسن حال، وعلق آخر ساخرا "ليس هناك افضل من الصيف الاسكتلندي هناك حورية بحر أمام منزلي تسبح في المياه".


الجدير بالذكر أن مكتب الأرصاد الجوية الاسكتلندية أصدر تحذيرا باللون الأصفر في مناطق كثيرة بإسكتلندا التي تأثرت بالأمطار والعواصف الرعدية مع بداية الأسبوع الحالي.

اسكتلندا السيول حورية بحر مواقع التواصل اخبار منوعات

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