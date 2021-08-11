أخبار التعليم.. وزير التعليم: أسلوب بناء الأسئلة أساس تطوير الثانوية العامة..التعليم العالي تعلن برامج دراسية متميزة هذا العام في جامعة المنصورة الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الدكتور شريف صدقي ينضم لقيادات جامعة نيو جيزة في منصب الرئيس الأكاديمي ونائب رئيس الجامعة

أعلنت جامعة نيو جيزة تنفيذا لإستراتيجية الجامعة لإعداد أجيال من الباحثين وخريجين ذو مهارات علمية وعملية مرموقة وأكاديميين متميزين، عن تولي المهندس الأستاذ الدكتور شريف صدقي، رئيساً أكاديميًا ونائبًا لرئيس الجامعة، ويشهد عامه الأكاديمي الأول 2021/2022 افتتاح كلية الهندسة، وذلك بالتعاون الأكاديمي مع جامعة University College London صاحبة التصنيف الثامن على مستوى العالم.



وزير التعليم: أسلوب بناء الأسئلة أساس تطوير الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الأساس في تطوير مرحلة الثانوية العامة هو أسلوب بناء الأسئلة وما تقيسه هذه الأسئلة، وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم.

التعليم العالي تعلن برامج دراسية متميزة هذا العام في جامعة المنصورة الجديدة



أكد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء الجامعات الأهلية الذكية أصبح من استراتيجيات الوزارة الأساسية في ظل التنافس في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة الجديدة ستبدأ الدراسة الأكاديمية هذا العام، وتمتلك الجامعة موارد بشرية ومادية هائلة، وستقدم برامج دراسية متميزة، وتضم معامل وقاعات تدريس مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية، والجامعة بصدد توقيع عددًا من الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات الأجنبية ذات السمعة الجيدة عالميًا.

لليوم الثاني .. إقبال كثيف على جناح جامعة عين شمس بمعرض "EDU Gate"

يستمر توافد طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة وذويهم على جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض السنوي للتعليم العالي ، والذي تشارك في نسخته التاسعة جامعة عين شمس كراعي بلاتيني ، وافتتحه أمس الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .



وزير التعليم يطالب الإعلاميين بوقف استخدام مصطلحات ثانوية البابل شيت والتابلت والبوكليت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد شئ اسمه "ثانوية البوكليت" ولا "ثانوية التابلت" ولا "ثانوية البابل شيت".



نتيجة الثانوية العامة 2021 |هؤلاء الطلاب سيخوضوا امتحانات الدور الثاني



نتيجة الثانوية العامة 2021 مازال موقع صدى البلد الاخباري يتابع اخبارها لحظة بلحظة ، ويحاول الاجابة على كافة الاستفسارات التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم .



خبير تربوي يشيد بتدريس النشاط الرياضي المدرسي كمادة أساسية مضافة للمجموع



أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن النشاط المدرسى بالنسبة للطلاب لا يشكل أهمية خاصة أنه خارج المجموع، فالأولوية فى الاهتمام لكل المواد الدراسية داخل المجموع لذلك لا نهتم بها وكذلك الطلاب وأولياء الأمور، فنحن نحتاج لإعادة النظر للنشاط المدرسي مرة أخري.



وزير التعليم ينفي عقد امتحان دولي لـ "رابعة ابتدائي" العام المقبل



نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إصدار قرار بعقد امتحان دولي لـ “رابعة ابتدائي” العام المقبل، لتقييم التحصيل التربوي والدراسى لدى طلاب الصف الرابع لقياس قدرتهم على مهارات القراءة بلغتهم الأم والرياضيات وعدة مواد أخرى.



موعد امتحانات قبول الدراسات العليا بـ اداب عين شمس



قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إن موعد امتحانات قبول الدراسات العليا يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٩/٢٠٢١.