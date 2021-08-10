أول تعليق لـ رامى رضوان على واقعة إلقاء موبايل صحفية

علق الإعلامي رامى رضوان، على الواقعة المنتشرة فى الفترة الأخيرة بشأن إلقاء موبايل صحفية فى الأرض أثناء جنازة الراحلة دلال عبد العزيز.



وقال رامى رضوان أن الواقعة كانت مع سيدة فى عمر الـ 50، ولم تكن صحفية كما يدعى البعض.



وأضاف رامى رضوان مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أنه شاهد سيدة تريد أن تدخل لـ المقابر وتريد أن تدخل لداخل المقبرة.



ولفت إلى أنه تحدث معها وقالت له أنها تحب الراحلة وتريد أن تراها، وبعد أقل من دقيقة شاهد نفس السيدة وهى تصور الجثمان داخل المقبرة.



وتابع : " فى حالة من الانفعال قمت بسحب الموبايل الخاص بها وإلقاءه على الأرض.. وبعد ذلك ذهبت لها واعتذرت لها عما بدر منى".



وكشف رامي : " كنت أمر بظروف صعبة وتصرف السيدة كان غير مقبول".

بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..دنيا سمير غانم تودع والدتها بكلمات مبكية



ودعت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها النجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات مبكية،ونشرت صورة لهما من الذكريات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا معلقة من خلال صورتهما:"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي 💔 انت علمتيني الرضا و أنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله".

وتابعت:" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".



يشار إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التحقت بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

وتحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها، وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.



