تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف ROG Phone 5S الخارقة من أسوس

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهواتف ROG Phone 5S من شركة أسوس، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، حيث ستأتي الهواتف مع عدد من التحسينات والترقيات في إمكاناتها من حيث الكاميرا والشاشة تجعلها تتفوق على سابقتها ROG Phone 5 التي تم إصدارها في بداية العام.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف ROG Phone 5S بشاشة من نوع OLED، من إنتاج سامسونج، بقياس 6.78 بوصة، وبتقنية HDR10 + ، مع معدل تحديث عال قدره 144 هرتز في الثانية، محمية بواسطة طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وتقدم هواتف ROG Phone 5S بكاميرا خلفية ثلاثية في إعداد مستطيل الشكل، الرئيسية منها تأتي بمستشعر IMX686، من شركة سوني بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.



وستعمل هواتف ROG Phone 5S بأحدث معالجات شركة كوالكم الأمريكية من نوع Snapdragon 888 Plus، مع ذاكرة الوصول العشوائي 18 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و مساحة تخزينية 256 و 512 جيجابايت للتخزين.



وتحتوي هواتف ROG Phone 5S على بطارية بسعة 6000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، تستطيع الشحن بنسبة 80 في أقل من نصف ساعة، ومع نظام التشغيل أندرويد 11 . ومن المتوقع أن تعلن شركة أسوس عن هواتف ROG Phone 5S في في 16 أغسطس القادم حيث أنها حتى الآن لم تكشف عن سعر الهواتف.

