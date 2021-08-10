كلام نهائي.. رامي رضوان: دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة سمير غانم

كشف الإعلامي رامي رضوان عن العديد من التفاصيل الخاصة بالأيام الأخيرة فى حياة الفنانة دلال عبد العزيز ، وبعض الأمور المتعلقة بوفاتها.

وفى السطور التالية نرصد أبرز ما قاله رامى راضون عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فى برنامجه فى أول ظهور له بعد وفاتها :

1- أكد الإعلامى رامى رضوان أن الفنانة دلال عبد العزيز حصلت على كل الأدوية المطلوبة ولكن قدرة الله فوق كل شيء.

2- أكد أن هناك مواقع غير مصرية مصرية قامت بنشر أخبار عن أن الفنانة الراحل دلال عبد العزيز تدهورت حالتها بعد علمها بـ وفاة الفنان سمير غانم، وأن هذا الكلام غير صحيح لأنها لم تعلم بوفاته.

بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..دنيا سمير غانم تودع والدتها بكلمات مبكية



ودعت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها النجمة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات مبكية،ونشرت صورة لهما من الذكريات من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا معلقة من خلال صورتهما:"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي 💔 انت علمتيني الرضا و أنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله".

وتابعت:" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".



يشار إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التحقت بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

وتحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها، وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات