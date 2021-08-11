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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رامي رضوان يكشف تفاصيل ما حدث من الصحفيين في جنازة دلال عبد العزيز|فيديو

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

بدأ الإعلامي رامي رضوان حلقة اليوم من برنامج “ مساء دي إم سي” للحديث عن الراحلة دلال عبد العزيز، و الحالة الصعبة التى مرت بها الأسرة خلال الفترة الماضية وتحديدًا من إصابة الراحلة بـ فيروس كورونا، ومرض الفنان الراحل سمير غانم، وبعد ذلك وفاة غانم، واستمرار دلال فى المستشفى حتى توفيت هى الأخرى دون أن تعلم بوفاة شريك حياتها.

قال الإعلامي رامى رضوان، إن التنظيم فى تغطية الجنازات من الأشياء المهمة، موضحًا أنه لا يلوم أى صحفى لأنه يحاول أن يقوم بعمله، ولكن التصوير فى جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كان سيتسبب فى كوارث، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص حاولوا تصوير الجثة وكانت ستحدث أكثر من حادثة على الطريق.


ولفت رامى رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي،  إلى أنه شاهد أكثر من سيارة تقترب من سيارة الإسعاف من أجل لقط صورة للجثة، معلقًا : "هل هذا يصح"،  أن السيارة التى كانت تنقل جثمان الراحلة دلال عبد العزيز كانت “مفيمة” ، ولكن البعض كان يحاول الحصول على صور لها.


وتابع أنه مر بظروف صعبة هو وأسرته خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه بعد وفاة حماته وأمه دلال عبد العزيز انفجرت بداخله الأحزان التي احتبست بعد وفاة حماه الفنان سمير غانم، لافتا إلى أن الأربعة شهور الماضية بالنسبة له ولـ أسرته بدون حياة.

وأشار إلى أن الجميع بذل كل ما فى وسعه، من أجل أن تمر الراحلة دلال عبد العزيز من هذه الوعكة الصحية، ولكن قدرة الله فوق كل شيء.

علق الإعلامي رامى رضوان، على الواقعة المنتشرة فى الفترة الأخيرة بشأن إلقاء موبايل صحفية فى الأرض أثناء جنازة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال رامى رضوان إن الواقعة كانت مع سيدة فى عمر الـ 50، ولم تكن صحفية كما يدعى البعض.  


وأضاف رامى رضوان أنه شاهد سيدة تريد أن تدخل لـ المقابر وتريد أن تدخل لداخل المقبرة.  


ولفت إلى أنه تحدث معها وقالت له إنها تحب الراحلة وتريد أن تراها، وبعد أقل من دقيقة شاهد نفس السيدة وهى تصور الجثمان داخل المقبرة.


وتابع : "فى حالة من الانفعال قمت بسحب الموبايل الخاص بها وإلقائه على الأرض.. وبعد ذلك ذهبت لها واعتذرت لها عما بدر منى".


وكشف رامي : "كنت أمر بظروف صعبة وتصرف السيدة كان غير مقبول".

 

وطالب الإعلامي رامي رضوان، محبي الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وكذلك الدعاء  لـ زوجته الفنانة دنيا سمير غانم و شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم حتى يتمكنا من العبور من هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أنهما فقدا اثنين فى ثلاثة أشهر وهذا أمر صعب على أى إنسان.

وأضاف رامى رضوان "ندعي لـ دنيا وإيمي بالصبر والسكينة والرضا.. هما راضيين ولكن المصاب جلل، واللحظة كانت صعبة أوي وأتمنى من محبيهم بالدعاء لهم".

وتابع  أنهم كانوا أسرة مصرية مترابطة جدا، "علاقة أسرية زي ما الكتاب بيقول الكل بيحب بعضه بطريقة كبيرة".

وأنهى رامي حديثه قائلا "ربنا يقدرني أنا وحسن ووالدي ووالدتي نعوضهم ونملي ولو جزء من الفراغ، ومستحيل نقدر نملاه كله بس هنحاول".

ووجه رامي رضوان التحية لكل شخص قام برسم صورة فنية للراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لافتا إلى أنه كانت هناك لوحة فنية أعجبته بشدة وتواصل مع صاحبها لشرائها ولكنه رفض بيعها ويريد إهدئها لهم بدون مقابل.

 

 

رامي رضوان دلال عبد العزيز الراحل سمير غانم المستشفى كورونا فيروس كورونا

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