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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس الإدارة مع شركات الأهلي الثلاث

الاهلي
الاهلي

قال الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مقر النادي بالجزيرة شهد اليوم اجتماعات مثمرة للغاية لشركات النادي الأهلي الثلاث، وذلك في إطار المهام الخاصة بكل منها، وفقًا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

 

وأوضح أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن الخطيب وبكامل هيئته اجتمع مع مجالس إدارات شركات النادي الثلاث، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، لاستعراض خطة العمل الخاصة بكل منها للمرحلة المقبلة، بعد تدشين عملها بشكل فعلي اليوم، وتسلم الملفات الخاصة بكل شركة.

 

واستعرض مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور، في حضور مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس الشركة، وحسام غالي عضو الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي، خطة العمل للمرحلة المقبلة، التي تستمر لمدة سنة مقسمة على 4 مراحل، وتم مناقشة التصور المالي الخاص بالفترة القادمة مع دراسة التحليلات الخاصة بنشاطها.

 

وأشار الدكتور سعد شلبي إلى أن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية ناقشت العديد من الملفات بعد استعراض رؤيتها الخاصة بطريقة عمل الفترة القادمة، وضم عدد من الكفاءات الوطنية لهيكلها التنظيمي، وكان على رأس الملفات التي ناقشتها كراسة الشروط الخاصة بطرح حقوق تسمية استاد الأهلي الجديد، التي سيتم طرحها في السوق المصري، وهي سابقة تحدث لأول مرة في القطاع الرياضي بمصر، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تترقب طرح الكراسة، وهو ما يعكس قيمة ومكانة النادي الأهلي وعلامته التجارية بشكل عام.

 

وأضاف أن مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية برئاسة وزير السياحة الأسبق يحيى راشد، استعرض حزمة الخدمات التي سوف يتم تقديمها خلال الستة أشهر القادمة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الملفات التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع وأبرزها ترتيبات رحلة الفريق الأول لكرة اليد "رجال" للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ورحلة فريق تنس الطاولة إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

 

واختتم سعد شلبي تصريحاته بالإشارة إلى أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية سوف تعمل على توفير العديد من الأنشطة والخدمات المميزة لأعضاء وجماهير النادي خلال الفترة القادمة.
 

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