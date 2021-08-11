عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عيد : حققنا تعادلاً مرضياً أمام دجلة.. وانتظروا المحلة الموسم المقبل

صدى البلد

عبّر خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن رضاه التام بتعادل فريقه أمام وادي دجلة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام .

وقال عيد في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

كنا الأقرب لحصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة ، والمباراة كانت صعبة على كلا الفريقين نظراً لتقارب النقاط بين الفريقين ، وكنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع ، لكن بشكل عام النتيجة مرضية لنا في السعي نحو البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل .

واختتم عيد : غزل المحلة سيظهر بشكل جديد تماماً الموسم المقبل ، وسنعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي للوقوف على الصفقات الجديدة ، وربما نتعاقد مع بعض لاعبي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك .

سقط وادي دجلة فى فخ التعادل أمام غزل المحلة بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ 29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح غزل المحلة التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء بعد تدخل من الفار .

وأدرك وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق احمد شريف من رأسية داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من حارس غزل المحلة .

ونجح وادي دجلة فى إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 70 عن طريق احمد سعيد من ركلة جزاء .

وجاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 91 عن طريق اشرف السيد من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة يقفز غزل المحلة الي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة ، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الي النقطة 24 فى المركز السابع عشر وبات قاب قوسين أو أودنى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى .

وتفرض حالة من القلق نفسها على مسئولى نادى وادى دجلة بسبب العروض القوية التى تلقاها عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبدالعاطى وأحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعى .


وتلقى وادى دجلة عرضا رسميا من  الزمالك يطلب فيه شراء الثنائى محمد عبدالعاطى ومحمد هلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد ظهور اللاعبين بشكل مميز مع الفريق الدجلاوى على مدار الفترة الماضية .

و تلقى وادى دجلة عروضا رسمية من إنبي وسموحة وغيرهم من الأندية للحصول على الثلاثى أحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعي .


وتسيطر حالة من القلق على مسئولى دجلة خوفا من انشغال اللاعبين بالعروض المقدمة لهم والتأثير على مستواهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة المهمة من مسابقة الدورى .


وطالب مسئولو دجلة اللاعبين بغلق ملف العروض بشكل تام ونهائى فى الفترة الحالية من أجل انتشال الفريق من الموقف الصعب والمتأزم بجدول ترتيب الدورى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

إبراهيم حسن يتهم «كاف» بالظلم .. تعرف على السبب

وزيرة الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي.. يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً

الأهلي يصرف مكافأة لـ جيانا فاروق تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية

بعد نشر الفيديو.. الأمن يضبط 6 أشخاص اعتدوا على موظف بالشوم في الشرقية

6 أعمال في شهر المحرم تغفر ذنوبك.. والأزهر يحذر من هذه المعصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ