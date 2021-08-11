خالد عيد : حققنا تعادلاً مرضياً أمام دجلة.. وانتظروا المحلة الموسم المقبل

عبّر خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن رضاه التام بتعادل فريقه أمام وادي دجلة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام .

وقال عيد في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

كنا الأقرب لحصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة ، والمباراة كانت صعبة على كلا الفريقين نظراً لتقارب النقاط بين الفريقين ، وكنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع ، لكن بشكل عام النتيجة مرضية لنا في السعي نحو البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل .

واختتم عيد : غزل المحلة سيظهر بشكل جديد تماماً الموسم المقبل ، وسنعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي للوقوف على الصفقات الجديدة ، وربما نتعاقد مع بعض لاعبي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك .

سقط وادي دجلة فى فخ التعادل أمام غزل المحلة بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ 29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح غزل المحلة التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء بعد تدخل من الفار .

وأدرك وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق احمد شريف من رأسية داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من حارس غزل المحلة .

ونجح وادي دجلة فى إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 70 عن طريق احمد سعيد من ركلة جزاء .

وجاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 91 عن طريق اشرف السيد من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة يقفز غزل المحلة الي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة ، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الي النقطة 24 فى المركز السابع عشر وبات قاب قوسين أو أودنى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى .

وتفرض حالة من القلق نفسها على مسئولى نادى وادى دجلة بسبب العروض القوية التى تلقاها عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبدالعاطى وأحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعى .



وتلقى وادى دجلة عرضا رسميا من الزمالك يطلب فيه شراء الثنائى محمد عبدالعاطى ومحمد هلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد ظهور اللاعبين بشكل مميز مع الفريق الدجلاوى على مدار الفترة الماضية .

و تلقى وادى دجلة عروضا رسمية من إنبي وسموحة وغيرهم من الأندية للحصول على الثلاثى أحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعي .



وتسيطر حالة من القلق على مسئولى دجلة خوفا من انشغال اللاعبين بالعروض المقدمة لهم والتأثير على مستواهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة المهمة من مسابقة الدورى .



وطالب مسئولو دجلة اللاعبين بغلق ملف العروض بشكل تام ونهائى فى الفترة الحالية من أجل انتشال الفريق من الموقف الصعب والمتأزم بجدول ترتيب الدورى .