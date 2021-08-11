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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد نشر الفيديو.. الأمن يضبط 6 أشخاص اعتدوا على موظف بالشوم في الشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تعدى مجموعة من الأشخاص على مواطن وإحداث إصابته.

 

وبالفحص؛ تم التوصل إلى شخصية المجنى عليه وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة المركز) مصاب بنزيف بالمخ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (6 أشخاص – مقيمون بذات الناحية) تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز ، وفى وقت لاحق فوجئ بعودة المذكورين يستقلون سيارة قيادة أحدهم وقاموا جميعا بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "الشوم" وإحداث إصابته المشار إليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم “6 شومة” وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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