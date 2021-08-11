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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: أي مساعدة لحكومة لبنان تعتمد على إجرائها إصلاحات جادة وملموسة

السعودية: أي مساعدة
السعودية: أي مساعدة للبنان تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد تضامنها مع الشعب اللبناني، مشددة على أن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية في لبنان تعتمد على "قيامها بإصلاحات جادة وملموسة".

 

وأكد مجلس الوزراء السعودي، تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، وما أكدته خلال مشاركتها في مؤتمر "دعم لبنان وشعبه" أن أي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

 

وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

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وأكد مجلس الوزراء السعودي، حرص المملكة على رعاية المبادرات المعززة للتعايش السلمي والحوار الحضاري في العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع.

 

وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركة المملكة في اجتماعات دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة تريستا الإيطالية، وما اشتملت عليه من إبراز دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصاديات العالم الكبرى، والجهود التي تبذلها لتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير.

 

واطلع المجلس على مجمل الاتصالات والاجتماعات والمشاورات التي أجرتها المملكة العربية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم المصالح الثنائية، وتعزيز التنسيق حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وكذا تقوية الأطر متعددة الأطراف من خلال الشراكات والعمل الجماعي.

 

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية لبنان الحكومة اللبنانية مجلس الوزراء الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

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