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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر 13 قرارا جديدا

السعودية.. مجلس الوزراء
السعودية.. مجلس الوزراء يصدر 13 قرارا جديدا

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

 

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

 

وخلص مجلس الوزراء السعودي إلى ما يلي:

أولاً:
الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

 

ثانياً:
تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن "مبادرة المجتمع السياحي" بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

 

رابعاً:
تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

خامساً:
الموافقة على اتفاقية شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل مركز البيانات المحلي لمدينة الرياض بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض والمجلس العالمي لبيانات المدن.

 

سادساً:
تعيين يحيى بن حمود الغريبي، وأيمن بن أحمد الحازمي عضوين - ممثلين من القطاع الخاص - في مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.

 

سابعاً:
يتولى مجلس شؤون الجامعات التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية التي لديها تخصص ( طب طوارئ ) ومنشآت مجهزة وكوادر ونحو ذلك وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد برامج تأهيل في تخصص (طب طوارئ) بدرجة دبلوم ومنح شهادة (فني طب طوارئ).

 

ثامناً:
الموافقة على نظام إدارة النفايات.

 

تاسعاً:
تجديد عضوية المهندس / راشد بن عبدالعزيز الراشد، والدكتور / فهد بن أحمد أبوحيمد، ومحمد بن عبدالعزيز الشايع، وتعيين المهندس / وليد بن عبدالرحمن العيسى أعضاءً من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

 

عاشراً:
الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

 

حادي عشر:
تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 5) من البند ( أولاً ) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، لتكون على النحو الوارد في القرار.

 

ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لكل من المؤسسة العامة للحبوب، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والهيئة العامة للموانئ، عن عام مالي سابق.

 

ثالث عشر:
الموافقة على ترقية وتعيين للمرتبة ( الرابعة عشرة )، على النحو الآتي:

ترقية أحمد بن عواد بن ناهض الأحمدي إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.

تعيين محمد بن سليمان بن محمد الفريح على وظيفة ( مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التعليم.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لوزارتي "الشؤون البلدية والقروية "سابقاً"، والنقل والخدمات اللوجستية" والمؤسسة العامة للتقاعد "سابقاً"، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مجلس الوزراء السعودية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وزارة الطاقة السعودية

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