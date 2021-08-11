وصل عددها إلى 99.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات في البلاد إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان مقتضب، إنه تم تسجيل "25 حريقا بولاية تيزي وزو، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية"، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

إرتفاع #حرائق_الغابات على المستوى الوطني على الساعة 19

إرتفاع عدد الحرائق إلى 99 حريق عبر 16 ولاية

تيزي وزو 25، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و 01 حريق في كل قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس تيبازة — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) August 10, 2021

وسجلت الحماية المدنية في الجزائر حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

وأكد أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية أن "الأيادي الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، مضيفا أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن الثلاثاء، مصرع 25 جنديًا من أفراد الجيش الوطني، خلال عمليات إنقاذ من الحرائق بولايتي بجاية وتيزي وزو.