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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصل عددها إلى 99.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر

99 حريقا.. اتساع
99 حريقا.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات في البلاد إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان مقتضب، إنه تم تسجيل "25 حريقا بولاية تيزي وزو، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية"، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

 

 

وسجلت الحماية المدنية في الجزائر حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.

 

الجزائر: التحقيقات أثبتت أن حرائق الغابات ناجمة عن عمل إجرامي

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 42 شخصا

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

 

وأكد أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

 

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية  أن "الأيادي الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، مضيفا أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".

 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن الثلاثاء، مصرع 25 جنديًا من أفراد الجيش الوطني، خلال عمليات إنقاذ من الحرائق بولايتي بجاية وتيزي وزو.

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