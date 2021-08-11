الجزائر: 71 حريقا طالت 18 ولاية.. ومفاوضات لاستئجار طائرات إخماد الحرائق

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، إن نحو 71 حريقاً طالت 18 ولاية في الجزائر وساعدت الظروف الجوية على امتدادها وانتشارها.

وأكد أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

وقال رئيس الوزراء الجزائري في تصريحات تلفزيونية "نحن في إتصالات متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق".

وكشف رئيس حكومة الجزائر أن "الأيادي الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، مضيفا أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".

وأضاف "مايثبت الفعل الإجرامي ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدينة اعترف أحدهم بفعله الإجرامي".

وتابع بن عبد الرحمن "الدولة لن تتسامح مع من يستهدف المواطنين الأبرياء وثروات البلاد"، موضحا أن كل المواطنين الذين خسروا مساكنهم وممتلكاتهم سيحصلون على تعويض كامل.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن الثلاثاء، مصرع 25 جنديًا من أفراد الجيش الوطني، خلال عمليات إنقاذ من الحرائق بولايتي بجاية وتيزي وزو.