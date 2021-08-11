الارتفاع مستمر.. الأرصاد تعلن توقعاتها لـ طقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا.. معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.. ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات.



وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية في الصباح الباكر ، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط (الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم) من (2.5 : 2 متر).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 24

السلوم 33 25

سيوة 40 26

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجد يد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 31

المدينة 45 32

الرياض 47 29

المنامة 42 34

أبوظبي 45 33

الدوحة 44 35

الكويت 48 33

دمشق 36 21

بيروت 33 30

عمان 33 22

القدس 29 22

غزة 33 24

بغداد 45 31

مسقط 36 31

صنعاء 27 16

الخرطوم 35 27

طرابلس 35 26

تونس 41 27

الجزائر 33 26

الرباط 28 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 16

إسطنبول 32 22

إسلام آباد 36 25

نيودلهي 36 27

جاكرتا 32 23

بكين 30 22

كوالالمبور 30 25

طوكيو 33 26

أثينا 36 25

روما 36 22

باريس 29 17

مدريد 38 23

برلين 24 14

لندن 23 15

مونتريال 32 23

موسكو 24 18

نيويورك 32 25

واشنطن 35 24

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 20 13