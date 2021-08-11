متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

نشر موقع تصنيف الأندية عالميا، ترتيب الفرق، في تحديث جديد؛ استنادا إلى البطولات المحلية والدولية، والتي شهدت تفوقا واضحا للأهلي.

وحسب أحدث تصنيف صادر من موقع football database لأندية العالم، صعد الأهلى إلى المركز الـ26 عالميا، محتفظا بصدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية في التصنيف.

وتفوق الأهلي في التصنيف على العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة مثل “روما، لاتسيو، بوكا، جونيورز، ريفربليت، توتنهام الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، سبورتنج لشبونة البرتغالي”.



بينما جاء الزمالك في المركز الـ 132 عالميا، والثاني إفريقيا، في قائمة الأندية المصرية والأفريقية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بفريق الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ 29 .