ميسي: أتطلع لبدء فصل جديد في مسيرتي الكروية مع باريس سان جيرمان

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في صفوف باريس سان جيرمان"، وذلك عقب إعلان الفريق انضمام البرغوث الأرجنتيني رسميًا إلى صفوف الفريق.



وأضاف - في تصريح نقله الموقع الرسمي للنادي الباريسي- "كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية. أعرف مدى موهبة أفراد الفريق والجهاز الفني هنا"، مشيرًا إلى تطلع إلى دخول أرضية ملعب بارك دي برانس.



وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن مساء الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وذكر في بيان رسمي عبر موقعه إن ليونيل ميسي وقع على عقد مع النادي لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.



وأصبح ميسي بذلك، خامس صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم كل من الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق، والإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق، والهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان السابق.