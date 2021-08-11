9 حرائق تضرب غابات تونس.. والحماية المدنية ترجح هذا السبب لنشوبها

شهدت أمس، غابات معتمديات عين دراهم و فرنانة وغار الدماء بتونس، حرائق متزامنة، توسعت رقعتها بشكل كبير بسبب هبوب رياح الشهيلي.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، تطلب ذلك تدخلات ومجهودات مضنية للحماية المدنية من أجل السيطرة على هذه الحرائق ومنع حدوث خسائر بشرية نظرا لتواجد عدد كبير من المساكن وسط الغابات.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية في ولاية جندوبة التونسية، العميد عادل العبيدي، أن 9 حرائق اندلعت مساء أمس في أماكن متفرقة في وقت متزامن دون تسجيل خسائر بشرية.

وتم إجلاء عدد من العائلات بمعتمدية فرنانة بعد أن طالت ألسنة اللهب الجدران الخارجية لبعض المساكن وقضت على بعض محتوياتها.

وعن أسباب اندلاع هذه الحرائق، قال العبيدي: ''لم يتم التعرف بعد على أسباب الحريق والأبحاث متواصلة، لكن هذه الحرائق اندلعت في وقت متزامن وعلى الأغلب أن تكون الحرائق بفعل فاعل سواء عمدا أو سهوا''.