تونس العاصمة تحتل صدارة المدن الأشد حرارة في إفريقيا

كشف المعهد الوطني للأرصاد الجوية بتونس، أن العاصمة تونس احتلت أمس الثلاثاء، الصدارة في إفريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، احتلت 6 مدن تونسية المراكز الأولى كأشد المدن في إفريقيا حرارة.

أما على الصعيد العالمي، جاءت مدن باجة وبنزرت وتونس في المركز الرابع في ترتيب المدن الأشد قيظا بحرارة بلغت 48.9 درجة.

وحسب الإذاعة التونسية، تتواصل الحرارة شدتها وفي مستوى الأرقام القياسية بأغلب الجهات اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تتراوح القصوى بين 40 و48 درجة مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى ظهور خلايا رعدية قد تتكون بالشمال ومحليا الوسط بعد الظهر ترافقها أمطار متفرقة.

وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم في الساعة ويكون البحر قليل الاضطراب.

الأعلى حرارة منذ 39 عاما

وكان معهد الأرصاد الجوية في تونس، قال أمس، إن الحرارة في العاصمة تونس 48 درجة مئوية عند منتصف نهار الثلاثاء، وهي أعلى درجة حرارة منذ تسجيل 46.8 درجة في 1982.

ونصحت وزارة الصحة التونسية السكان بتجنب الخروج في الأوقات التي تبلغ فيها الحرارة ذروتها، ودعتهم إلى شرب السوائل بانتظام.

فيما شجعت وزارة الزراعة المربين والمزارعين على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير موجة الحر، لا سيما على الدواجن والمزروعات.

