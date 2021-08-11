بعد فوافي ومودى وأوتشو .. هشام محمد يقرر الرحيل عن المقاصة

استقر هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وجاء قرار هشام محمد بالرحيل عن المقاصة في ظل الأزمة المالية العنيفة التى يمر بها الفريق وعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر .



وعلم صدى البلد أن هناك عدد من اللاعبين قرروا الرحيل عن نادى المقاصة خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة المالية العنيفة التي يعانى منها الفريق في الوقت الحالى .



وأكد لاعبو نادي المقاصة فى شكواهم إلى اتحاد الكرة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لعدة أشهر وطالبوا بتدخل الجبلاية لحل أزمة المستحقات المالية مع المقاصة .



وشهدت الأيام القليلة الماضية رحيل الثنائى باولن فوافي وخالد أوتشو عن صفوف فريق المقاصة نتيجة الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق الفيومى بجانب اقتراب رحيل احمد مودى مدافع الفريق وعدد أخر من اللاعبين.







وتشهد الفترة الحالية حالة من الغضب بين لاعبي المقاصة فى ظل عدم سداد المستحقات المالية لهم لعدة أشهر ماضية، وهدد عدد من اللاعبين الكبار داخل الفريق بالرحيل عن المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل قناعاتهم بأن الوضع لا يسمح ببقائهم مع الفريق أكثر من ذلك.

وبات مسئولو المقاصة فى ورطة حقيقة فى الوقت الحالى نتيجة تراكم المستحقات المالية لدى الجهاز الفنى واللاعبين، وبدأ مسئولو المقاصة فى مخاطبة الشركة الراعية من جديد فى محاولة لإنقاذ الموقف المالى الصعب.



