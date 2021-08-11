أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

عبر أحمد مرتضي منصور عن حبه لـ محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك .

وغرد أحمد مرتضي منصور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "يظل عبد الشافي لاعبي المفضل لمن لا يعلم طلبت من عبد الشافي تغيير قيمه عقده بالزيادة عند إعارته للسعوديه شكرني وأجابني بأن قيمه العقد كافيه له وعند عودته لم يتفاوض معي ووافق على ما طرحه النادي بلا نقاش.

سجل الهدف محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية الذي ارسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسة قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

سجل الهدف الأول للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

الزمالك يحتل المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب 28 مباراة.